Schlein | ore drammatiche | Il Pd affonda dall' interno | cosa sta succedendo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il Titanic al Nazareno. Tutti contro tutti con lo straordinario risultato che nel Pd di Ellynon ci si capisce più niente. Linea politica, liste elettorali, alleanze, ne andasse una buona. Con in più il no di Paolo Gentiloni ad un'ipotesi di candidatura c'è abbastanza materiale per l'autorottamazione del partito, come racconta Libero nell'articolo a fianco. Ormai si parla solo di antifascismo, se non ci fosse stata la manifestazione di Acca Larentia i dem sarebbero stati a bocca chiusa, non hanno più argomenti e quando si azzardano a parlare di qualc'è sempre il dissenso che si manifesta. Nelle ultime ore lo svarione più clamoroso, l'incidente politicamente più rilevante è stato sulle risoluzioni votate sull'Ucraina. Abbiamo tutti visto con i nostri occhi lo sbandamento di un partito incapace di restare schierato con l'Occidente, come ...