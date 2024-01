Schlein gioca al derby pure sui femminicidi | “Vedete | non diminuiscono | è colpa del governo”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Dopo le urla a Montecitorio sui fatti di Acca Larenzia con la solita requisitoria ideologica, Ellydà il meglio di sé nel suo tour elettorale in Abruzzo. La missione impossibile di strappare al centrodestra la Regione guidata dal popolare Marco Marsilio di Fratelli d’Italia viene esorcizzata con attacchi frontali alsu tutta la linea. Non mancano le offese di rito alla premier Meloni, che se la darebbe a gambe, e le accuse di rissosità nella maggioranza che fanno sorridere di fronte alle liti e le divisioni che oscurano il cammino delle sinistre.in Abruzzo sola contro tutti Nepsulla crociata comune contro la violenza sulle donne la segretaria del Pd, a corto di argomenti e consensi, riesce a evitare ilideologico. “Non sono sufficienti le misure attuali, lo vediamo, ...

Il tema è delicatissimo, perché è sulla politica estera che sila credibilità di una azione ... 'Ci faceva governare' La sesta stella: svolta grillina per Ellymentre il Pd insegue i 5S ...... una scelta goffa e inconsapevole delle conseguenze, perché sulla politica internazionale si... La riforma del Patto di Stabilità, conche cannoneggia, strillando contro un presunto ...La differenza tra le due leader, Meloni da una parte e Schlein dall’altra, è tutta qui. La leader di Fratelli d'Italia gioca un'altra partita confronto alla rivale democratica. Al netto della visione ...Non un alt specifico indirizzato a Elly Schlein, piuttosto la convinzione che, per far sì che l'Unione europea torni a contare sullo scacchiere ...