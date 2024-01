Schlein capolista alle Europee? Prodi si unisce al fronte del No

Leggi su agi

(Di sabato 13 gennaio 2024) AGI - E ultimo venne Romano: il padre nobile del Partito Democratico si iscrive nella lunga lista di quanti "sconsigliano" a Ellydi candidarsi elezionicomein tutte le circoscrizioni. L'ex presidente del Consiglio e presidente emerito della Commissione Europea non fa il nome della segretaria del Pd - "il mio discorso è generale e vale per tutti" - ma a margine di un evento quanto mai evocativo per i destini europei del Pd, come della giornata di commemorazione di David Sassoli, sottolinea che se "metti cinque candidature e ne scegli una vuole dire chealtre quattro non ci vai. In alcuni casi non ci vai proprio", se sei già eletto in Parlamento e non intendi lasciare Roma per Bruxelles. Parole che arrivano dopo il pressing di Stefano Bonaccini sulla segretaria, ...