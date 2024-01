Scherma | sei azzurri superano le qualificazioni nel Grand Prix di Tunisi di sciabola maschile

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Dopo la giornata di ieri dedicate alle ragazze, oggi toccava agli uomini scendere in pedana nel GranFIE di, con la fase a gironi e il tabellone preliminare ad eliminazione diretta per la. Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo erano già ammessi, per ranking, alla fase finale di domenica, mentre sono scesi in pedana noveper provare a raggiungere i compagni. La giornata è stata positiva per glitori, con sei nostri schermidori a staccare il biglietto per la giornata conclusiva di domani. Prestazione di rilievo per Giovanni Repetti e Mattia Rea, autori entrambi di un ottimo girone che ha permesso di non dover passare attraverso i due assalti preliminari. Sia Repetti che Rea sono stati magistrali nelle ‘pools’ di ...