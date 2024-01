Scherma | l’Italia conquista Parigi Poker trionfale dei fiorettisti azzurri in Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Una prova di forza semplicemente schiacciante.domina la prova individuale nella tappa didelladeldi fioretto maschile. Un’apoteosi azzurra con il podio completamente occupato dai nostri portacolori in quello che era un vero e proprio antipasto olimpico. A trionfare è Tommaso Marini, che ha battuto in finale Alessio Foconi e con Filippo Macchi e Guillaume Bianchi a completare il podio. Per il campione delin carica si tratta del quarto successo in carriera tra eventi didele Grand Prix. In questo momento Marini è davvero il fiorettista più forte, anche senza occupare la posizione numero uno del ranking mondiale. In finale il marchigiano si è imposto con il punteggio di 15-12 contro un ottimo Alessio Foconi, che ritrova ...