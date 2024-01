Scherma | il sogno di Elena Tangherlini svanisce in finale | sul podio anche Favaretto

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sulle pedane parigini, l’Italia brillanella prova di fioretto femminile. Non è arrivata la vittoria come come tra gli uomini (uno storico poker), ma comunque le azzurre si sono ben comportate con il doppiofirmato dae Chiara. Ildidi conquistare la sua prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo si interrompe proprio all’ultimo atto per mano della cinese Qingyuan Chen, che si è imposta per 15-9. Spettacolare il derby italiano in semi. Un assalto emozionante e che ha visto alla fineimporsi per 15-14 all’ultima stoccata contro Martina, che si è dovuta così accontentare del gradino più basso del. Al terzo ...