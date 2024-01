Scafati | si barrica in casa e minaccia atti autolesionistici | salvato dai Carabinieri

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mnata odierna, a(SA), un 43enne del posto, per opporsi all’esecuzione di una misura cautelare custodiale, si èto inper oltre due orendoe l’incolumità dei presenti, intimorendo con l’eventuale uso improprio di una bombola di gas. Il Ten. Col. Gianfranco Albanese, comandante del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, immediatamente giunto sul posto con il comandante della Tenenza di, Ten. Vincenzo Esposito, disponeva per motivi di sicurezza l’evacuazione dell’edificio e l’vazione del militare negoziatore nonché del personale specializzato dell’Aliquota di Primo Intervento (A.P.I.) del Comando Provinciale ...

Terrore a Scafati dove un uomo di 43 anni si barrica in casa e minaccia di far esplodere una bombola di gas per non farsi arrestare.Tragedia vicino Brescia. Una bambina di due mesi è morta all'ospedale di Desenzano del Garda. Il primo referto parla di bronchiolite, l'infezione alle vie respiratorie che in ...