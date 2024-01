Sassari | l’inferno di un bambino disabile | schiaffi e cinghiate dal padre tutti i giorni da anni

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024 Lo prendeva ae a. E mentre lo picchiava, insultava e minacciava di morte.e da. Lo ha fatto nel silenzio e nella complicità dei familiari più stretti che sapevano ma non hanno mai denunciato. La vittima delle violenze subite è undi undiciche vive nell’hinterland die che invece di essere salvato dalla furia delda chi gli è più vicino, è stato strappato alla casa degli orrori dalla polizia. Ilaguzzino è stato arrestato in flagranza differita, istituto entrato in vigore alla fine dello scorso anno nell’ambito delle nuove procedure di tutela del Codice Rosso. A incastrarlo ...

... tastierista della prog band Biglietto per, le ...decostruzione della lingua per creare un mondo sonoro esoterico in cui'...che include una laurea in canto jazz al Conservatorio die ...... tastierista della prog band Biglietto per, le ...decostruzione della lingua per creare un mondo sonoro esoterico in cui'...che include una laurea in canto jazz al Conservatorio die ...