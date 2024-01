Sardegna | Truzzu apre campagna da candidato centrodestra Passo indietro di Solinas

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nel panorama politico sardo, si profila una svolta significativa in vista delle elezioni Regionali del prossimo 25 febbraio. Il presidente in carica, Christian, sarebbe pronto a fare unndo la strada al sindaco di Cagliari, Paolo, come principaledella coalizione di, civica, sardista e autonomista. Questa mossa strategica sembra essere volta a evitare strappi interni nel, soprattutto dopo il recente braccio di ferro tra i leader nazionali Matteo Salvini e Giorgia Meloni.L'annuncio ufficiale è avvenuto durante un evento a Quartu Sant'Elena, doveè stato presentato come ilpresidente della coalizione. Il sindaco di Cagliari, sostenuto ...

“Il posto del Partito sardo d’Azione è con il centrodestra , non c’è alcun motivo per cui non stiano in coalizione con noi”. Così il sindaco di ... (ilfattoquotidiano)

"Mi sento sempre me stesso, nella gioia e nella serenità di affrontare una sfida importante". Parla da candidato presidente della Regione per il centrodestra il sindaco di Cagliari, Paolo, di Fratelli d'Italia, nella sua prima uscita pubblica in vista delle elezioni di fine febbraio. All'evento di Quartu Sant'Elena ci sono due grandi assenti tra gli alleati: il Partito sardo d'...... non solo inma anche oltre nelle competizioni nazionali e internazionali. Vuoi rimuovere ... ecco dove si spende meno per comprare casa in Gallura Paoloè il candidato del centrodestra ...La coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Antonella Zedda, ha parlato ai microfono di Sardegna Live in occasione della prima uscita di Paolo Truzzu come candidato governatore del centrodestra p ...Paolo Truzzu ha parlato ai microfoni di Sardegna Live, nella sua prima vera uscita da candidato governatore del centrodestra in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio ...