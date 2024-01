Sarah Scazzi | la buona condotta fa tornare libero Michele Misseri

(Di sabato 13 gennaio 2024) Pubblicato il 13 Gennaio, 2024, lo zio di, la 15enne uccisa nell’estate del 2010 ad Avetrana, in provincia di Taranto, lascerà il carcere per fine pena tra poco più di un mese. Lo conferma il suo avvocato, Luca Latanza: “Verso la fine di febbraiosarà di nuovo un uomo”. A breveterminerà di scontare la condanna a otto anni di reclusione per la soppressione del cadavere della nipote. Resteranno in carcere, dove scontano la pena dell’ergastolo (passata in giudicato) sua moglie Cosima Serrano e sua figlia Sabrina, ritenute le assassine diotterrà la riduzione della pena pere beneficerà della norma ...

