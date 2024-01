Sangue a Roma | 14enne ammazzato a colpi di pistola nel parcheggio della metro

L’AS Roma aderisce alla campagna per la donazione di sangue organizzata dal ministero della Salute a Roma per il 9 e 10 dicembre . Lo rende noto su ... (sportface)

Un quattordicenne è stato ucciso anella notte a colpi di arma da fuoco. Il fatto diè avvenuto intorno alle 3 di notte nel parcheggio della metro Pantano, sulla linea C, nella zona di Monte Compatri. Sul posto sono ...... 'Ora vedi ilche volevi'". Carnevale e la squalifica per doping nel 1990. Altro passaggio delicato è quello relativo alla squalifica per doping subito dopo il passaggio dal Napoli alla, ...Omicidio di un 14enne nel comune di Montecompatri. Il minorenne romeno, Ivan A., è stato colpito da quattro colpi di pistola alle 3 di notte ...Sangue a Roma: 14enne ucciso a colpi di arma da fuoco alle 3 di notte nel parcheggio della metro Pantano, sulla linea C, nella zona di Monte Compatri.