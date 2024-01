Sánchez alza ancora il salario minimo | dalla Spagna una lezione per l’Italia Madrid decide l’aumento nonostante il No delle imprese | da noi invece Meloni & C tengono i lavoratori alla fame

(Di sabato 13 gennaio 2024)una volta un Paese europeo sale in cattedra e dà lezioni al. Il governo spagnolo ha annunciato ieri un ulteriore incremento del 5% del, che fa parte di un accordo firmato con i sindacati, porta ilmensile spagnolo, pagato in tutto il Paese per 14 mesi, a 1.134 euro lordi. Il provvedimento è retroattivo dal primo gennaio e comporta un guadagno di 54 euro lordi al mese. Ne beneficeranno “quasi 2,5 milioni di, soprattutto giovani e donne”, ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedro. Nelle ultime settimane l’esecutivo si è scontrato con le resistenze della principale organizzazione dei datori di lavoro, la Ceoe, che voleva un aumento inferiore a quello proposto. ...

Nel secondo tempo viene chiamato in causa quando l'Empoliil ritmo e tra acrobazie ed ... Alejandro Jiménez(6,5 dal 34'). Buon esordio in Serie A. Ammonito per un intervento in ritardo su ...Prova a reagire il Verona prima con Ngonge poi con Suslov, ma la difesa nerazzurrail muro. Al 26esimo Djuric salta bene che anticipa di testa Dumfries e Pavard, non indirizza però bene il ...