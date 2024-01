Samardzic-Napoli | cambia tutto | spunta la decisione a sorpresa

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 13 gennaio 2024) La telenovela relativa a Lazar, vicinissimo alin queste settimane, pare esser arrivata ad una conclusione. Lazar, un matrimonio che si farà? Il centrocampista serbo d’origine tedesco nelle ultime settimane è stato vicinissimo agli azzurri, pronti a sborsare circa 25 milioni per accaparrarsi il centrocampista. Ogni giorno sembrava buono per le visite mediche e l’annessa firma, un epilogo a cui purtroppo per ilnon si è giunti, complice l’inserimento della Juventus dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha provato a giocarsi le proprie carte per far sì che il giocatore attendesse la “Vecchia signora” sino all’estate., telenovela con ilverso la fine A quanto pare, la manovra di disturbo del club ...