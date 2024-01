Salvini risponde al pm carte alla mano | Ho difeso l' Italia

Leggi su iltempo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non capita tutti i giorni di vedere un vicepresidente del Consiglio in carica sul banco degli imputati mentrealle raffiche di domande di avvocati e pm. Anzi, non accade praticamente mai. Soprattutto se il vicepremier in questione è chiamato a difendersi per le politiche messe in atto dal governo di cui faceva parte quando era ministro dell'Interno. Ieri mattina Matteo, accompagnato dall'avvocato Giulia Bongiorno, ha fornito risposte dettagliate per circa tre ore nell'aula bunker dell'Ucciardone di Palermo dove si celebra il processo che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti dnave della Ong Open Arms nell'agosto del 2019.fornisce dati su dati, ripercorre quei giorni di oltre quattro anni fa leggendo ...