Salto con gli sci femminile | Eva Pinkelnig supera Rautionaho | seconda vittoria in stagione a Sapporo 24a Annika Sieff

(Di sabato 13 gennaio 2024)stagionale per Eva. L’austriaca la ottiene in Giappone, a, dopo un weekend iniziato con il rinvio a oggi della qualificazione a causa della mancata consegna del materiale sportivo d’uso a saltatrici di numerosissime nazioni. Sta di fatto che questa si è disputata stamattina e poi la gara ha vissuto dell’esito citato, nonché di un colpo di vento beffardo. Se, con 115.5 e 119.5 metri, assomma 195.7 punti anche grazie a un secondodi assoluto valore, la vera delusa di oggi è Nika Prevc. La slovena, infatti, viene beffata da un colpo di vento sfavorevole che le fa bucare il secondo, tra i più corti della serie con 96 metri. Risultato: 263 punti e decimo posto dopo aver dominato la prima parte con 117 metri e 101 ...

Aurelio De Laurentiis prepara l’ offerta finale. La posta in palio è alta e la voglia di portarlo al Napoli è tanta. Sono ore cruciali per lo ... (spazionapoli)

Parte con un rinvio il fine settimana di Coppa del Mondo di Salto con gli sci da Sapporo . In Giappone questa mattina erano in programma le ... (sportface)

Seconda vittoria stagionale per Eva Pinkeling , che ha conquistato la prova di Sapporo , in Giappone, valida per la Coppa del Mondo 2023/2024 di ... (sportface)

Seconda vittoria stagionale per Eva Pinkeling , che ha conquistato la prova di Sapporo , in Giappone, valida per la Coppa del Mondo 2023/2024 disci. L'austriaca, seconda al giro di boa, ha trionfatoil punteggio complessivo di 195.7. Beffata la slovena Nika Prevc , che sembrava avere la vittoria in tasca invece il suo secondo ...Ma ci sono due aspetti da considerare: il primo è che nel 2023,l'esclusione del Roland Garros, anche Djokovic ha fatto male sulla terra rossa e anche lui quindi può recuperare molti punti. Il ...La prima gara su trampolino grande di Sapporo (Jpn) parla austriaco e porta il nome di Eva Pinkelnig. Trionfo della detentrice della sfera di cristallo che dopo aver chiuso ...Il Festival vero e proprio prende invece il via venerdì 19, fino a domenica 28, mettendo a confronto i numeri migliori delle più grandi famiglie circensi del mondo e trasformando, per dieci giorni, il ...