Salernitana | Inzaghi | “Siamo delusi | gli arbitri ci ignorano”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dispiace molto per il risultato, però sappiamo che questa è la strada giusta per la, se giochiamo così ci salveremo”. Lo ha detto il tecnico dellaFilippoa Dazn dopo il ko a Napoli.sarà squalificato dopo il giallo di oggi. “Non meritavamo di perdere – ha detto –sempre penalizzati in campo e questo ci scoccia, è ora di avere rispetto. Io sono stato ammonito senza aver fatto niente ed ero diffidato. Il rigore per il Napoli visto dal Var è giusto ma senza non sarebbe stato fischiato, come abbiamo visto con la gomitata in testa al mio giocatore di Demme, anche quell’azione era da Var. Ma mi fa arrabbiare questo atteggiamento in cui pretendono rispetto, che c’è, ma poi a fine primo tempo glinon mi ...