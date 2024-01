Salernitana infuriata per il ko col Napoli | Candreva protesta sui social per la rete di Rrahman

Leggi su napolipiu

(Di sabato 13 gennaio 2024) Polemichedelladopo il ko colsu Instagram furioso per il gol dii. Non si placano le polemiche in casaper la sconfitta per 2-1 subita sul finale contro il. In particolare, sotto accusa il gol decisivo realizzato dai nel maxi recupero concesso dall’arbitro. Suinetwork è scattata la rabbia dei tifosi granata, che parlano apertamente di “irregolare” e chiedono l’intervento del VAR per un presunto fallo di mano di Demme nell’azione incriminata. Anche Antonio, goleador della, ha voluto manifestare il proprio disappunto. L’ex Lazio e Inter ha postato su Instagram le immagini ...