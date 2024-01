Saldi | avvio in calo

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – ‘Falsa’ partenza per iinvernali. A una settimana dall’, il bilancio si presenta, infatti, con il segno negativo con undelle vendite dell’8%. A fotografare l’andamento degli acquisti sono i risultati di un primo monitoraggio che Federazione Moda Italia-Confcommercio ha svolto con un questionario rivolto alle imprese associate. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Leggi Anche Saldi invernali, al via dal 3 gennaio in Valle d'Aosta e dal 5 nelle altre Regioni: previsto un giro d'affari vicino ai 5 miliardi ... (247.libero)

Roma, 13 gen. " Secondo un primo monitoraggio sulle imprese associate a Federazione Moda Italia - Confcommercio che hanno risposto al questionario sull'andamento dell'deiinvernali, le vendite hanno registrato una flessione del 8% con il 55% delle imprese che ha rilevato un calo a fronte di un 24% stabile e 21% in incremento rispetto allo stesso periodo ...debole per iinvernali. Le vendite scontate, in questa prima settimana, hanno registrato un calo dell'8% rispetto alla prima settimana della campagna promozionale dello scorso anno. E' ...All’inizio dei saldi invernali vendite in calo con una flessione dell’8%. Secondo un iniziale monitoraggio condotto sulle imprese associate a Federazione Moda Italia-Confcommercio che hanno risposto ...Delude la prima settimana dei saldi invernali. La corsa all’affare di stagione non è ancora scattata, complice il maltempo ma anche all’ormai consueto appuntamento con le promozioni dei pre-saldi ...