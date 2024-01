Russia e Ucraina sparano sempre meno | risparmiano munizioni per non finire le riserve Così la guerra è sostenibile solo a bassa intensità

(Di sabato 13 gennaio 2024) Che lainviva da mesi una fase di minoreadesso lo dicono nonle scarse conquiste territoriali dei due fronti, ma anche i numeri. Secondo il Wall Street Journal, lain questo momento spara in media 10-12mila colpi di artiglieria al giorno contro i 2mila dell’e, secondo fonti estoni, il vasto paese euroasiatico disponeva, nell’estate 2023, di quasi 4 milioni di proiettili, ricevendone, secondo i media, anche 1 milione dalla Corea del Nord. Numeri enormi a una prima analisi, ma uno sguardo sommario non ci dice tutto. Per esempio, dobbiamo ricordare che dall’inizio dellafino alla battaglia di Severodonetsk, nel giugno 2022, le truppe di Mosca avevano sparato spesso 60mila colpi al giorno, contro i 10mila di oggi, e che ...

Varsavia è in prima linea nel sostegno fornito all'e contrasta attivamente la linea ... può essere una chiave per laper esercitare maggiore pressione su un'Unione Europea che, come ...... nel 2023 avrebbe guadagnato 364 milioni di dollari da un accordo di fornitura di proiettili da 155 mm, tramite due società private statunitensi, all'nella sua guerra con la. Un aereo ...Che la guerra in Ucraina viva da mesi una fase di minore intensità adesso lo dicono non solo le scarse conquiste territoriali dei due fronti, ma anche i numeri. Secondo il Wall Street Journal, la Russ ...Le forze armate russe hanno lanciato un attacco missilistico su vasta scala contro l'Ucraina. Lo rende noto l'aeronautica militare di Kiev su Telegram, mentre il Kyiv Independent parla ...