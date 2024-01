Rrahmani salva i suoi dai fischi | al Napoli il derby campano | i top e flop

: Sembra un panda vintage in tangenziale. Lo sorpassano tutti. Il Torino non ha fatto ... 4.5 Mario Rui : Bellanova lo bullizza,un gol con una diagonale pazzesca. Non spinge mai forse ...Calcio d'angolo battuto male ma palla immediatamente recuperata da Gaetano che la scodella in mezzo frae Kvaratskhelia, l'estremo difensore granata esce ema la palla finisce a ...Napoli Salernitana: diretta testuale 82' - KVARA DI POCO VICINO AL GOL! Salta in avversario, si incunea in area: prova la conclusione a giro, bassa sul palo lontano. C'è una deviazione e palla di poc ...Darmstadt - Borussia Dortmund: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciassettesima giornata di Bundesliga 2023/24 in programma alle 18.30.