Rrahmani | “Bello fare gol | ma dovevamo evitare di prenderlo! Ritiro? Non eravamo felici”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il difensore del Napoli, Amir, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Napoli e Salernitana. Il Napoli conquista una vittoria fondamentale in una partita segnata dalla sofferenza, riportando i tre punti a casa grazie al gol decisivo di Amir, protagonista della sfida. La gara, definita brutta e sporca dagli osservatori, ha visto gli azzurri dimostrare un grande orgoglio nel non mollare mai, portando a casa una vittoria che assume un peso considerevole nella corsa all’Europa. Il Napoli, ora sesto in classifica, si trova a soli due punti dalla quarta posizione occupata dalla Fiorentina, che domani affronterà l’Udinese. Nonostante la prestazione del Napoli sia apparsa lontana dai fasti dell’anno precedente, i tre punti ottenuti rappresentano un’iniezione di fiducia per la squadra e i suoi tifosi. Le parole di Amir ...