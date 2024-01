Roma | ucciso a 14 anni a colpi di arma da fuoco | l' ipotesi di una lite notturna tra due gruppi

(Adnkronos) – Un 56enne è stato travolto e ucciso da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cassia 1821, a Roma . L'incidente è ... (forzearmatenews)

Incidente mortale a Roma ieri nel tardo pomeriggio, un pedone è stato travolto e ucciso da uno scooter . Il dramma intorno alle 19.00 in Via dei ... (ilcorrieredellacitta)

La cerimonia si è svolta nel parco che porta il nome dell'agente, alla presenza dell'... quando a San Siro ci sarà Milan -, e a una presenza ridotta dei vigili fino a martedì prossimo, in ...Loro promuovono i propri libri o gli hotel di. Cos'è questi casi non sono abbastanza mediatici... ammazzata da suo marito , che poi quella sottospecie di uomo si èe ha lasciato tre figli ...L'adolescente era nei pressi della Metro C Pantano, sulla via Casilina. I carabinieri non escludono la lite tra due gruppi ...Sono andati a bussare alla sua porta ieri mattina presto. Riposte in casa aveva ancora le scarpe da ginnastica sporche di sangue e gli stessi indumenti indossati mercoledì sera allo ...