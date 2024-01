Roma | ucciso a 14 anni a colpi di arma da fuoco | l' ipotesi di una lite notturna tra due gruppi

Incidente mortale a Roma ieri nel tardo pomeriggio, un pedone è stato travolto e ucciso da uno scooter . Il dramma intorno alle 19.00 in Via dei ... (ilcorrieredellacitta)

Un ragazzo di 14 anni è statocon alcuni colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri, alle porte di. L'allarme è scattato intorno alle 3.AGI - Un ragazzino di 14 anni è statola notte scorsa nel comune di Montecompatri, vicino a. La vittima è di origini romene ed è stato attinto da diversi colpi di arma da fuoco. Secondo le prime informazioni, l'omicidio ...Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso con colpi di arma da fuoco nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri, alle porte di Roma. Si indaga per far luce sull'accaduto, non si esclude u ...Un ragazzo di origini romene è stato aggredito durante la notte a Monte Compatri, in provincia di Roma.