Roma | ucciso 14enne a colpi di arma da fuoco in un parcheggio della metro

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tragedia nella notta. Omicidio di unnel comune di Montecompatri, nella cittàpolitana di. Il minorenne romeno è statoto da diversid’daalle 3 mentre si trovava sulla via Casilina, all’altezza deldel capolineaC Pantano. Secondo una prima ipotesi potrebbe esserci stata una lite tra due gruppi rivali, dove qualcuno erato di pistola e avrebbe esploso alcuni, andati a segno, contro il. La giovanissima vittima è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Sono ora in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Frascati per comprendere l’esatta dinamica dell’omicidio. Sul posto ...