Roma | sparatoria a Montecompatri | muore un 14enne ucciso nel parcheggio della metro C

(Di sabato 13 gennaio 2024) Sangue aintorno alle 3. A perdere la vita nelfermata linea Cpolitana di Pantano su via Casilina un ragazzo di 14 anni di nazionalità romena.con numerosi colpi di pistola. Potrebbe esserci lo scontro fra due bande di ragazzi dietro all’omicidio. Sul caso indagano i carabiniericompagnia di Frascati che stanno interrogando numerose persone, compresi i parenti del minorenne morto sul colpo.di nazionalità romenaa colpi di pistola Non si esclude che l’omicidio sia avvenuto al culmine di una lite tra due gruppi. Probabilmente per questioni legate allo spaccio di droga- riporta il Corriere online nella sua ricostruzione-. La ...

Roma , 21 ott. (Adnkronos) - E' corso in ospedale da solo, guidando, con una ferita d'arma da fuoco al torace. Prima di entrare in sala operatoria ha ... (liberoquotidiano)

