Roma | ristruttura attività commerciale e abbandona rifiuti in strada | multato

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nel corso dei controlli predisposti dal comando generale della polizia diCapitale in zona Esquilino, una pattuglia del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) ha sorpreso un operaio mentre gettava sudeiprovenienti da lavori dizione. E’ successo la mattina di venerdì 12 gennaio 2024., sorpreso adreinIl giovane, un 21enne di nazionalità straniera, è statoper aver lasciato bidoni di vernice e materiali ingombranti all’esterno dei cassonetti per la raccolta deiurbani, non rispettando le norme per il corretto smaltimento degli scarti di lavorazione edile. A suo carico una sanzione di più di 300 euro, oltre all’obbligo di ...

I militari hanno anche trovato in casa e nella disponibilità del 28enne alcuni grammi di hashish, motivo per cui è scattata anche la segnalazione all'ufficio territoriale di, come assuntore. ...... c'è anche chi ne approfitta per giocare un brutto scherzo a chi non soloe spende ... Superbonus e rapine, quanti casi a. A lanciare l'allarme sui numerosi furti subiti sono stati gli ...Nel corso dei controlli predisposti dal comando generale della polizia di Roma Capitale in zona Esquilino, una pattuglia del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) ha sorpreso un operaio mentre gettava su ...Martedì 16 gennaio Deloitte inaugura la nuova sede in via Veneto. L’edificio, nato dal recupero dell’ex palazzo prima dell’IRI e poi di Fintecna, ospiterà oltre 2.600 persone Deloitte punta su Roma e ...