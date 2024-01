Roma | ragazzo di 14 anni ucciso a colpi di pistola nel parcheggio della metropolitana

(Di sabato 13 gennaio 2024), 14ennedinelUndi 14è statodinelfermatametro Pantano, a Monte Compatri, alle porte di, capolinealinea C. L’omicidio è avvenuto nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio. Ad avvisare le autorità è stato un uomo che ha chiamato il 112: “C’è un ragazzino a terra, sta morendo”. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che il personale del 118: nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, però, per ilnon c’è stato nulla da fare. Il ...

Un ragazzo ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Roma e un bambino di dieci anni che ha perso tre dita . Mancano ancora diverse ore alla ... (feedpress.me)

9.25, ucciso 14enne parcheggio metro C Ucciso undi 14 anni nel comune di Monte Compatri vicino a. Il minorenne romeno è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco nella notte, ......come fece con il Sassuolo per Locatelli As16/04/2023 - campionato di calcio serie A /- ... il papà - agente del; un osso duro, ormai lo sanno tutti, capace in estate di strappare un ...Omicidio nella notte a Monte Compatri, comune alle porte di Roma. Un ragazzo di 14 anni è ammazzato con alcuni colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro C Pantano. I colpi ...Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso a colpi di pistola nel parcheggio della fermata della metro Pantano, a Monte Compatri, alle porte di Roma, capolinea della linea C. L’omicidio è avvenuto nella ...