Roma | piomba una big su Llorente

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il PSG si guarda attorno alla ricerca di un difensore per coprire l'infortunio di Milan Skriniar. Il centrale ex Inter rimarrà fuori...

Leggi Anche, due turisti irlandesi investiti e uccisi da un'automobileLeggi Anche, due turisti irlandesi investiti e uccisi da un'automobilePer quanto concerne invece il mercato in entrata, il Diavolo non rimpiazzerà l'ex Empoli con un centrocampista, poichè come ha confermato Pioli nella conferenza stampa pre Milan-Roma, l'obiettivo del ...Lo spagnolo potrebbe partire, ma solamente se la società giallorossa riuscisse a rispettare i paletti del settlement agreement ...