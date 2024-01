Leggi su notizie

(Di sabato 13 gennaio 2024) L’ex calciatore giallorosso ha parlato a Notizie.com: “Per me ha fatto un lavoro importante, ricordiamoci quello che si diceva al momento del suo arrivo… Sarri? Ci spostava come manichini” Il derby perso in Coppa Italia, una classifica da rimontare in campionato. “ha, fossi un tifoso dellame lo…”: sono le parole in esclusiva a Notizie.com di Carmine, ex giallorosso dal 1997 al 1999. Ha regalato una “sponda” allo Special One, criticato dopo l’eliminazione nel derby con la Lazio.ha parlato dia Notizie.com (Ansa Foto) – Notizie.comCarmine, ladeve rialzarsi.rimane il tecnico giusto per ...