Roma | Bettini | ' Gualtieri sta svolgendo lavoro grande | paradossale sostenere che sia vanesio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024), 13 gen (Adnkronos) - "Oggi sul 'Corriere della Sera', nella sua rubrica 'Il Caffè' spesso corrosiva e efficace, Massimo Gramellini se la prende ironicamente con il Sindaco diRoberto, lamentando che il primo cittadino avrebbe un'attrazione fatale per lo smoking, per le cerimonie come quella dei Golden Globes a Los Angeles popolate dalle star del cinema e alle quali partecipa "con un sorriso da imbucato". Lo scrive Goffredo, dirigente nazionale del Pd, su Facebook. "Insomma, sarebbe 'inebriato dal luccichio' della mondanità, quando invece aservirebbero 'amministratori prosaici, un po' pedanti che si concentrino da mattina a sera sulle piccole cose di cui a nessuno piace occuparsi' -prosegue-. Sono evidentemente poche righe di satira. E la ...