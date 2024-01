Roma | 14enne ucciso a colpi di pistola | ipotesi lite per droga

(Di sabato 13 gennaio 2024) Aveva solo quattordici anni il giovane che nella notte ha perso la vita nel parcheggio della fermata metro Pantano, sulla via Casilina alle porte di. Una morte fredda, immediata e sconvolgente che ha risvegliato Montecompatri, paese in cui abitava l’adolescente, nel più profondo dolore. Le urla della madre del giovane si sarebbero sentite riecheggiare L'articolo proviene da Il Difforme.

Lo spaccio di stupefacenti nel territorio di Monte Compatri, comune trae Frascati. E' questo il contesto nel quale sarebbe maturato l'omicidio di Ivan Alexandru, ilromeno che ha perso ...leggi ancheucciso in un parcheggio della metro sulla Casilina FOTOGALLERY Save the Children Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Vite di periferia, il rapporto di Save the ...Sparatoria con omicidio nel parcheggio della fermata linea C della metropolitana di Pantano, su via Casilina, a Roma. La vittima è un ragazzino di 14 anni, ...Forse un tragico scambio di persona nel corso di un’aggressione dopo una rissa in un bar e, sullo sfondo, la droga. Lo spaccio di stupefacenti ...