Rocca sponsorizza la Lazio | la Regione regala 300mila euro alla squadra di Lotito Il logo della Pisana sulle maglie del club per la Supercoppa in programma a Riyad che ha soffiato l’Expo alla Capitale

Clemente Pistilli per roma.repubblica.it - Estratti francescoA promuovere il Lazio ci pensa la Lazio (o viceversa) con 300mila euro di fondi pubblici garantiti dalla giuntaalla squadra del senatore azzurro Claudio Lotito. Quando scendono in campo ...... i consiglieri Daniele Sabatini, Edy Palazzi e Daniele Maura, tutti di FdI, Giorgio Simeoni, di FI; Pino Cangemi e Laura Cartaginese, della Lega, Mario Luciano Crea, della civica, la ...La giunta del Lazio guidata da Rocca stanzia 300mila euro alla società del senatore Lotito per inserire il logo della Regione sulle maglie ...Emendamento proposto dall’assessore-tifoso Righini. Ma la destra si difende: “Fece così anche Zingaretti”. Il precedente nel 2019 per la supercoppa italiana ...