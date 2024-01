Rimpiazzano l’amico pregiudicato per spacciare | arrestati due uomini e denunciata una 20enne

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il personale della Polizia di Stato, nel corso di un’articolata operazione antidroga, ha arrestato due tarantini rispettivamente di 46 e 34 anni e denunciato una giovane ragazza, poco più che, perché ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti. I poliziotti dei Falchi della Squadra Mobile da qualche tempo avevano messo sotto la loro lente d’ingrandimento due tarantini con passati precedenti di polizia in materia di spaccio di sostanza stupefacenti, perché si era maturato il sospetto che avessero rimpiazzato nell’illecita attività di spaccio un 36enne arrestato più volte dalla Polizia di Stato, l’ultima delle quali il 19 dicembre scorso quando fu trovato in possesso di numerosi grammi cocaina già preconfezionate. Quest’ultimo, nonostante fosse in regime degli arresti domiciliari in uno stabile di ...