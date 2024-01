Richard Gere intervistato da Damilano su Rai 3 per farci la morale su migranti e Ong video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 gennaio 2024) Altro che TeleMeloni. Marcosu Rai3 ospitaa Il cavallo e la Torre, su Rai3, servizio pubblico. Proprio nel giorno in cui Matteo Salvini si è sottoposto a processo per Open Arms, il conduttore intervista il divo americano a fare da controcanto moralistico al governo suo, Ong e quant’altro. Era in collegamento – aveva annunciato mesi fa che non sarebbe venuto a Palermo per impegni cinematografici- . In questa occasione ha aggiunto che era “troppo difficile arrivarci”. Il che dà l’idea di quanto interesse abbia per lui la vicenda sulla quale aveva inscenato la sceneggiata nell’agosto 2019. Ha definito di nuovo gli allora decreti Salvini “legge crudele”, entrando a gamba tesa sulle faccende italiane. Ieri come oggi. L’attore era salito sulla nave ong per chiedere a gran voce all’ex ...