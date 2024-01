Renzi | mi candido contro opposizione inconcludente

'Mio non mi" sottolinea" questo è il problema. Solo che se Amleto si trasforma in Elly Schlein, la tragedia diventa commedia. Perché l'errore fatto dal gruppo dirigente del ...L'editoriale di MatteoL'errore è tutto di Elly : doveva replicare per prima alla Meloni. ... Io nel frattempo mi. Contro questo Governo incapace ma anche contro questa opposizione ...Roma, 13 gen. (askanews) – Il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi si candiderà alle prossime elezioni europee. Lo annuncia su Facebook e su X. “Io nel frattempo mi candido. Contro questo Gov ...Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, si candiderà alle prossime elezioni europee. Lo annuncia su Facebook e su X. "Io nel frattempo mi candido. Contro questo Governo incapace ma anche co ...