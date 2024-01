Renzi | “Meloni spende più di tutti i premier precedenti”

(Di sabato 13 gennaio 2024) ROMA – “Giorgiapiù di. I costi di Palazzo Chigi sono chiari: con(21 milioni di €) sipiù che con Draghi, Conte, Gentiloni e – buon ultimo – con il mio governo (12 milioni). Tagliano 25 milioni del fondo per l’anoressia ma aumentano le spese per i loro staff. Sono senza pudore”. E’ quanto scrive l’exe leader di Italia Viva Matteo(foto) sul suo account Twitter-X. L'articolo L'Opinionista.

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sono intervenuta per chiedere conto al governo per le immagini allucinanti che hanno fatto il giro del mondo. Le ... (liberoquotidiano)

ha parlato di elezioni politiche vicine non a caso. Ma Mattarella ha la carta Visco... Leggi anche/, la gufata sul governo: 'Elezioni politiche Non così lontane' Un mix esplosivo che rischia di confermare la previsione di Matteoche per qualcuno sembrava solo una boutade. E ...'Prima mi sentivo spesso con Giorgia', spiega Pozzolo, confermando che la premierlo aveva ... E' possibile', commenta Pozzolo, che dà ragione anche a Matteoquando, nel question time in ...Secondo il sondaggio Monitor Italia, il partito della presidente del Consiglio raccoglie il 28,8% del consenso tra gli italiani ...Pozzolo non ci sta: "Dentro Fratelli d'Italia stanno accadendo cose strane". E commenta la versione di Delmastro ...