Regionali | il presidente del Piemonte Cirio sull’impasse delle candidature | “La politica ha le sue forme e i suoi tempi e vanno rispettati”

...d'Azione che insistono sull'uscente Christian Solinas per lementre il tavolo locale aveva votato a maggioranza per Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari di FdI. (Unione Sarda) Il...... come stiamo osservando sulle candidature in vista delle elezionidi quest'anno. No a Draghi, sì a Matteo Salvini . Il vero ostacolo, infatti, tra ladel Consiglio e l'ex premier ...Cagliari Il Psd’Az si sente sempre più tradito, offeso, da buona parte degli alleati di cinque fa, perché «Solinas non andava scaricato in malo modo». È risentito, il partito. Così prima di rientrare ...Cagliari Magari non sarà esattamente la presentazione ufficiale del candidato governatore – come precisa con nettezza il suo staff e, ai microfoni della trasmissione “Tagadà”, anche il deputato Giovan ...