Regionali | centrodestra ancora spaccato | ognuno per la sua strada

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il partito sardo d’Azione, dopo una riunione di quattro ore, ha confermato il suo appoggio al governatore uscente Christian Solinas per le prossime elezioniin Sardegna, nonostante le tensioni all’interno della coalizione di. La decisione arriva in un momento di divisione, con Fratelli d’Italia (FdI) che spinge per Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e preferito dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Antonio Moro, presidente del partito, ha affrontato la stampa dichiarando che non esiste al momento alcuna alternativa condivisa unitariamente dalla coalizione che giustifichi un cambio di candidatura. Questa dichiarazione segnala una netta divisione all’interno delsardo, con i leghisti già scettici su possibili cambiamenti. Paolo Truzzu, nonostante il sostegno di FdI, procede in solitaria ...

