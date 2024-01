Redditi | a Milano il sindaco Sala il più ricco in giunta | grazie alla pensione

Gli aumenti deirispecchiano, almeno in parte, l'effetto degli aumenti per gli amministratori locali decisi con la legge di bilancio del 2022, cheha deciso di recepire gradualmente. ...Gli aumenti deisono in parte l'effetto degli aumenti per gli amministratori locali decisi con la legge di bilancio del 2022, cheha deciso di recepire gradualmente. LAB24 ...Le aliquote variano tra circa il 40% del reddito individuale per le fasce più povere a poco oltre il 50% per gli individui con redditi oltre i 65 mila euro. Ma, superati i 90mila euro, l’aliquota effe ...Gli aumenti dei redditi sono in parte l’effetto degli aumenti per gli amministratori locali decisi con la legge di bilancio del 2022, che Milano ha deciso di recepire gradualmente. Se vuoi restare ...