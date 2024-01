Real Madrid-Barcellona Supercopa | 14-01-2024 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Ancelotti sceglie Lunin | Xavi schiera un centrocampista in più

Passo falso per il Girona di Michel che perde l'occasione di allungare sul, impegnato in Supercoppa Dopo l'incredibile 4 - 3 contro l'Atleticonell'ultimo turno di Liga, si è fermato il Girona. La squadra di Michel non è infatti riuscita ad andare oltre lo ...Le formazioni ufficiali di- Barcellona, finale della Supercoppa di Spagna 2024. A Riyad va in scena il secondo capitolo stagionale del Clàsico, ma stavolta c'è in palio un ambito titolo. In campionato vinse il...Calciomercato Napoli - Dalla Spagna arrivano notizie in merito al futuro di Victor Osimhen, che al momento però non trovano conferme. Secondo quanto riportato dal portale Don Balon, dopo la riconferma ...Real Madrid - Barcellona: ecco la storia della partita, come arrivano le due squadre in campo e le formazioni ufficiali ...