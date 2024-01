Real Madrid | Ancelotti | “Non giochiamo per vendetta | ma per vincere”

Notizia fresca giunta in redazione: Il Liverpool potrebbe ancora ritrovarsi come il beneficiario finale del continuo gioco del gatto e del topo di ... (justcalcio)

Nella giornata di domenica,e Barcellona si contenderanno la Supercoppa di Spagna nella final four che si sta giocando in Arabia Saudita. Alla vigilia della sfida, Carlo Ancelotti ha così parlato: "La Supercoppa è ...Arda Guler è stato senza dubbio uno dei nomi più chiacchierati nel mercato estivo. Il classe 2005 turco è stato conteso da diversi club prima di accettare le avances del. Un trasferimento immediato per la giovane stellina che ha poi dovuto fare i conti con un paio di infortuni importanti prima di trovare l'esordio con i blancos. Un periodo difficile, ...Siparietto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona ...Il commento dell'ex calciatore del Liverpool sul rendimento dell'attaccante del Real Madrid ...