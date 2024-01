Real Madrid | Ancelotti | “La squadra sta bene | Carvajal recuperato”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il tecnico delha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa di Spagna con il Barcellona: “Stiamo. Laè calma e vuole vincere il primo trofeo stagionale. Sarà una partita equilibratissima, il Clasico è sempre così. Ci sono tanti fattori in gioco, da quello fisico a quello emotivo”. Sulle scelte di formazione: “stae domani giocherà. Ho già deciso il portiere, ma non svelerò la mia scelta. Kross non ha paura dei fischi ed è pronto a giocare e lo farà. Mendy non lo tolgo mai. E’ il miglior terzino al mondo dal punto di vista difensivo. Può migliorare in fase offensiva”. SportFace.

Giocò anche la Supercoppa europea contro il, perse ma senza affatto demeritare soprattutto nel primo tempo. Lindstrom è scivolato in un buco nero A Napoli è scivolato in un buco nero. ...In attesa sempre delche sarà impegnato nella Supercoppa di Spagna. Il Girona di Michel non ha intenzione di fermarsi, e con i sette punti di vantaggio sul Barcellona è la squadra che al ...Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona: "Stiamo bene, tranquilli.«Quando il Barça ha vinto senza meritarlo Molte volte è successo il contrario, ovvero che non abbiamo vinto quando lo meritavamo. Saremo fedeli al cruyffismo e al Dna del Barça. Insisteremo sul come.