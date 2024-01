Rapuano arbitro di Monza-Inter | un rosso nell’unico dei precedenti

Leggi su inter-news

(Di sabato 13 gennaio 2024)sarà l’di, partita della ventesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Rimini, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match dell’U-Power Stadium. Isarà la seconda partita per Antoniocomedei nerazzurri. Era gennaio anche nell’altra, un anno fa, il 23: sconfitta al Meazza per 0-1 contro l’Empoli nell’ultima giornata del girone d’andata. In quell’occasione espelle Milan Skriniar, mentre in contemporanea il suo agente annunciava in TV che sarebbe andato via a parametro zero, al 40? per doppia ammonizione. Decisione, va detto, insindacabile. Poi nessun altro ...