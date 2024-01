Raid Usa e inglesi sullo Yemen E il mondo islamico minaccia

(Adnkronos) – Un missile è stato sparato contro una nave in navigazione a circa 90 miglia a sudest di Aden, nello Yemen, "finendo in acqua e 400-500 ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Un missile è stato sparato contro una nave in navigazione a circa 90 miglia a sudest di Aden, nello Yemen, “finendo in acqua e ... ()

Seconda notte di bombardamenti in Yemen da parte delle forze americane. Colpiti diversi obbiettivi in Paese (ilgiornale)

vedi anche Crisi nel Mar Rosso,- Gran Bretagna su basi Houthi in Yemen FOTOGALLERY Ansa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Chi sono gli Houthi e cosa hanno a che fare con la ...Compatto l'Occidente nel sostenere l'azione in Yemen: da Parigi a Oslo, fino a Berlino. L'Italia informata, ma non è stata chiesta la sua partecipazione. ...Durante la notte tra venerdì e sabato 13 gennaio 2024 nuovi raid hanno messi in pericolo le navi commerciali ... ha preso di mira la capitale Sanaa. Intanto gli Usa hanno ribadito di essere pronti a ...La Russia ha denunciato la “palese aggressione” da parte di Usa e Regno Unito sul territorio dello Yemen. “Si tratta dell’aggressione armata di un gruppo di paesi contro un altro paese, e non ha nulla ...