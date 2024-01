Ragazzo di 14 anni ucciso a colpi di arma da fuoco Ecco cosa sappiamo

(Di sabato 13 gennaio 2024)di 14didaè emerso dalle indagini condotte dai Carabinieri di Velletri Undi 14, Ivan A. rumeno, è statola scorsa notte con alcunididanel parcheggio della fermata metro C Pantano, a Monte Compatri, alle porte di Roma. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Frascati che stanno interrogando numerose persone. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’omicidio potrebbe essere inserito all’interno di un regolamento di conti tra bande. Dalle prime indagini sembra, che il giovane, in compagnia di altri amici, avrebbe avuto una discussione con un ...

Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto sulla strada provinciale nella zona del ... (dayitalianews)

Una tragedia avvenuta pare dopo una banale discussione tra gruppi di ragazzi, qualcuno ha tirato fuori un’arma e l’ha ammazzato Ucciso per una ... (notizie)

E si ferisce con una bomba carta un, provocando danni permanenti, che insieme ai suoi amici ... Il giovane ferito, invece, è un esperto di marketing di 27, abbonato allo stadio, romanista. ...Un giovane di 14è stato ucciso durante la notte fra Venerdì 12 e Sabato 13 Gennaio 2024 nel parcheggio della metro C a Pantano, nel comune di Monte Compatri, vicino Roma. La vittima è di origini romene ed è ...Roma, 13 gen. – Sparatoria con omicidio nel parcheggio della fermata linea C della metropolitana di Pantano su via Casilina. La vittima è un ragazzino di 14 anni, di nazionalità romena. Il 14enne è st ...E' Biagio Lombardo il ragazzo di 18 anni morto questa notte nel terribile incidente avvenuto sulla Strada Statale ...