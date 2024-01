Radonjic-Monza | Galliani al lavoro | la situazione

(Di sabato 13 gennaio 2024) Adrianoè alper rinforzare il suosoprattutto in avanti: dopo Maldini ecco che potrebbe arrivare ancheAdrianoè alper rinforzare il suosoprattutto in avanti: dopo Maldini ecco che potrebbe arrivare anche. Il serbo è in uscita dal Torino e potrebbe sfruttare questa finestra di calciomercato per provare una nuova avventura e rilanciarsi nel calcio italiano. Il suo rapporto con Juric è ai minimi termini, nonostante il tecnico abbia parlato di lui in conferenza prima della sfida con il Genoa. L’ad brianzolo è alper regalare un altro tassello a Palladino e rimpolpare la batteria di trequartisti a disposizione del tecnico.

Torna invece a disposizione, che sarà di nuovo convocato. Ma resta sul mercato, insiste per andare a. ...TORINO - Raffaele Palladino ha fretta, vuole subito Nemanja al. Il tecnico brianzolo è convinto di poter recuperare sotto tutti i punti di vista l'estroso (...l'intesa anche perchénon ...