Raccolta differenziata a Casapulla | arriva il finanziamento di 700mila euro

I distributori erogano gratuitamente tutte le tipologie di sacchi per la: i sacchi rossi per l'indifferenziato, i sacchi azzurri per il conferimento di pannolini e ...I distributori erogano gratuitamente tutte le tipologie di sacchi per la: i sacchi rossi per l'indifferenziato, i sacchi azzurri per il conferimento di pannolini e ausiliari ...La SEA Spa ha aperto le porte della sua sede in Piazza Molise per presentare i risultati ottenuti nel corso del 2023. La conferenza stampa ha posto l’accento su diversi aspetti chiave, guidando l’atte ...MICHELE MININNI - Trinitapoli, nella sua costante ricerca di migliorare la gestione dei rifiuti, ha compiuto un significativo passo avanti nel 2023, registrando un notevole incremento nella raccolta d ...