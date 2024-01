Quattro bambini e il papà morti in un incendio Salve mamma e sorellina

(Di sabato 13 gennaio 2024) In un tragico evento che ha scosso la comunità di Mathias, in West Virginia, una giovane madre, Candi Strawderman, ha visto la sua vita stravolta quando unha devastato la sua casa, portandole via quasi tutta la famiglia. Il fidanzato di Candi, Hunter Campbell, di 28 anni, e i lorofigli, Grayson e Bucklee, insieme ai figliastri Abilene e Jayce, sono tragicamente periti nell’. I, età compresa tra 1 e 5 anni, sono stati vittime delle fiamme che hanno avvolto la loro abitazione. Fortunatamente, una delle bambine non era in casa al momento del disastro e si è salvata. Candi, fuggita attraverso una finestra, ha riportato diverse ferite nell’incidente. Le cause dell’rimangono incerte, aggravate dai gravi danni strutturali subiti dall’edificio. Secondo quanto ...

