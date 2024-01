Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia con la vittoria ad Altenmarkt? Assegno stuzzicante

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024)ha vinto la discesa libera di, tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha firmato il primo successo stagionale nella disciplina a lei più gradita, dopo aver già trionfato in superG a St. Moritz. L’azzurra ha primeggiato sulla tecnica pista austriaca, imponendosi con dieci centesimi di vantaggio sulla padrona di casa Stephanie Venier e conservando il pettorale rosso di leader della classifica di specialità.ha ottenuto il 24mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante e ha così agganciato Federica Brignone in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre in Coppa del Mondo. Una bella risposta dopo la caduta di ieri in superG, con la possibilità di dire la sua anche domani nel superG che ...