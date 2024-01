Quando si gioca Sinner-Van de Zandschulp agli Australian Open | orario esatto | dove vederlo in tv e streaming

(Di sabato 13 gennaio 2024) Domani, alle 02.00 italiane (diretta tv su Eurosport1 HD o su Eurosport2 HD), Jannikesordirà2024. L’altoatesino (n.4 del mondo) darà il via alle danze sul Centrale di Melbourne, affrontando l’olandese Botic van de(n.59 ATP). Una sfida non banale per, trattandosi di un primo turno in uno Slam. Il classe 2001 del Bel Paese viene da una chiusura di 2023 straordinaria, suggellata dalla vittoria in Coppa Davis e dal raggiungimento della posizione n.4 del ranking. Un riscontro frutto delle affermazioni nei tornei a Pechino (Cina) e a Vienna (Austria), senza dimenticare la Finale raggiunta nel Master di fine anno a Torino. Partite nelle quali l’azzurro ha fatto vedere un tennis di altissimo livello. L’obiettivo del 2024 sarà quello di ...

Lunedì 15 gennaio Flavio Cobolli esordirà negli Australian Open 2024 contro il cileno Nicolas Jarry, testa di serie n.18. Il match sarà il primo sul campo-13 di Melbourne (Australia), il cui programma ...